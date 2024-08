Maledetti infortuni: girone d’andata a rischio | Era il colpo dell’estate in Serie A

Il colpo più importante del calciomercato estivo stroncato da un infortunio: debutto da incubo e girone d’andata a rischio

Dalla stagione 2024/2025 la Serie A sarà sponsorizzata da Enilive. La società italiana ha vinta il “derby di mercato” contro il colosso Tim firmando un triennale e sancendo la fine di un’era che durava dal lontano 1998, divenuta una vera e propria icona.

Enilive entrerà a far parte del campionato italiano proprio nel suo periodo di picco degli ultimi anni. Sarà un’annata estremamente interessante dato che il livello generale si è nettamente alzato, tanto da generare un’enorme concorrenza tra i vari club per ogni traguardo da conseguire.

La lotta Scudetto e per le qualificazioni alle competizioni europee quali Champions League, Europa League e Conference League, sarà viva fino all’ultima giornata. Tutte le società si sono rinforzate, rendendo quasi impossibile pronosticare i loro piazzamenti in classifica.

Lo stesso varrà per la restante parte del tabellone e per la lotta salvezza, per nulla scontate. Dalla Serie B sono salite Parma, Venezia e Como, tre squadre di assoluto livello che daranno filo da torcere a chiunque e che non lasceranno facilmente la massima serie.

Mercato faraonico

Tra queste figura proprio la squadra lombarda allenata dal plurititolato Cesc Fabregas, vincitore di qualunque trofeo possibile con club e nazionale durante la sua carriera da calciatore, che ha dominata il mercato italiano acquistando ben 13 calciatori.

Una rosa totalmente rivoluzionata che lancia un chiaro segnale agli avversari. Come sottolineato dagli organi interni del club, il Como non ha intenzione di ambire unicamente ad un posto sicuro che gli permetta di rimanere in Serie A, ma vuole raggiungere quanto prima la qualificazione ad una competizione europea, puntando a diventare negli anni una big del calcio italiano.

Debutto da incubo

Lo dimostra l’acquisto di Raphael Varane, uno dei migliori difensori centrali dell’attuale generazione, che ha vinto tutto con club e nazionale. Ha deciso di sposare il progetto per l’enorme ambizione dimostrata dal club, ma la sua stagione non è iniziata nel migliore dei modi.

Al 19‘ di gioco nella gara di esordio di Coppa Italia contro la Sampdoria di Andrea Pirlo, il classe 1993 è stato costretto ad uscire per infortunio al ginocchio. La risonanza magnetica effettuata prevede uno stop di almeno 40 giorni più riabilitazione, con una data di rientro stimata per il 6 ottobre contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Tatticamente la rosa rimarrà invariata, Fabregas continuerà ad utilizzare il 4-2-3-1 e prevede di sostituirlo con uno tra Barba e Cassandro.