Via a zero dal Barcellona, l’agente lo piazza in Serie A: colpo assurdo per la salvezza

Potrebbe essere un acquisto di lusso per molte grandi. Si libera a zero dal Barcellona e l’agente lo piazza in una squadra di prima fascia.

Il calcio è lo sport più seguito al mondo e il motivo di ciò non riguarda semplicemente la bellezza dei gesti tecnici dei calciatori e delle emozioni in campo. Spesso a far breccia nei cuori dei tifosi vi sono anche le bellissime storie che legano un giocatore alla propria squadra con cui ha militato per moltissimi anni.

Si tratta di storie in cui si condividono gioie, dolori, ma anche addi non sempre voluti. Molto spesso, infatti, le strade tra giocatori e società tendono a dividersi, con grande rammarico dei tifosi. Questo porta però a nuove opportunità di carriera, oltre alla possibilità di iniziare un nuovo percorso.

È quello che sta succedendo ad un calciatore che ha fatto parte per molti anni di una delle squadre più forti della Spagna. Il campione lascerà infatti il Barcellona a parametro zero e, grazie all’intervento del suo agente, potrebbe approdare ben presto in una squadra di altissimo livello.

Via dal Barcellona a zero

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, Sergi Roberto andrà via dal Barcellona. Dopo aver atteso la scadenza del suo contratto, la società spagnola ha deciso di non rinnovare il rapporto con il calciatore, concedendogli la possibilità di cercare un’altra squadra. Si tratta di un giocatore che ha dato tanto al Barca e le cui qualità sono conosciute in tutto il mondo.

Proprio per questo – sempre secondo Fabrizio Romano – Sergi Roberto sarebbe vicinissimo ad approdare all’Ajax. La squadra della Serie A olandese sarebbe infatti molto interessata ad accaparrarsi il calciatore 32 enne, ormai ex blaugrana. Lo spagnolo ha passato ben 11 anni nel Barcellona e ora è pronto a cambiare casa.

La destinazione di Sergi Roberto

Nulla è ancora ufficiale, ma le ultime indiscrezioni parlano appunto di un Sergi Roberto sempre più vicino ad indossare la maglia dell’Ajax. L’11 volte campione di Spagna valuterà la sua destinazione entro la prossima settimana.

Il campione spagnolo ha giocato spesso da terzino, occupando però innumerevoli posizioni in mezzo al campo e giocando anche come centrocampista centrale. Il suo palmarès vanta ben sette titoli de LaLiga 2 Champions League. Un giocatore che farà sicuramente comodo ad una squadra storica come l’Ajax.