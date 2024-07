‘Rimani a Bergamo, vinciamo lo Scudetto’ | Gasperini blocca la trattativa: agente in sede per il rinnovo

Arrivano offerte per il top player dell’Atalanta, ma Gasperini non ha assolutamente intenzione di cederlo: si tratta per il rinnovo

L’Atalanta ha dimostrata in questa stagione di poter essere tra le big del calcio italiano e forse d’Europa. Una società che fino al decennio scorso faticava a rimanere in Serie A e che adesso si qualifica stabilmente tra le prime 6 ed a giocarsi finali nazionali ed internazionali.

La crescita dell’organico bergamasco è stata clamorosa. Il Presidente Percassi la acquistò nel 2012 per soli 14 milioni di euro, una cifra irrisoria attualmente se consideriamo che nella scorsa sessione di calciomercato estiva ha acquistata il suo calciatore più caro della storia del club per 30 milioni più bonus.

La stagione appena terminata è entrata di diritto nelle pagine di storia della società e del calcio. Si è posizionata al quarto posto in classifica in campionato, ha giocata la finale di Coppa Italia contro la Juventus e vinta l’Europa League contro il Leverkusen.

Una partita che ha scioccato l’intero mondo di questo sport. Una netta vittoria per 3-0 con tripletta di Lookman contro gli imbattibili di Xabi Alonso, che hanno perso un unico match nell’intera stagione sfiorando il Triplete da imbattuti, mai accaduto nella storia.

Calciomercato estivo

L’Atalanta non ha intenzione di fermarsi, vuole continuare a vincere e continuare la sua ascesa in Italia ed in Europa. La dirigenza è già a lavoro per rafforzare ancor di più l’organico, partendo con il riscatto di Charles De Ketelaere dal Milan, per una cifra complessiva di 28 milioni di euro + il 10% sulla futura rivendita.

A questo va aggiunto il primo colpo di mercato, il difensore inglese dell’Everton Ben Godfrey, arrivato dalla Premier League per 10 milioni di euro più 2 di bonus, già arrivato in sede per effettuare le visite mediche e porre la firma sul contratto.

Aria di addio

Il protagonista della prima coppa europea della storia del club atalantino potrebbe lasciare dopo due stagioni con la maglia neroazzurra. Sembrava impossibile assistere a questo scenari ma potrebbe diventare realtà, con l’Arabia che lo sta corteggiando per portarlo in Saudi League.

L’attaccante nigeriano ha ricevuto un’offerta ufficiale dall’Al-Ittihad, ma l’agente sta attendendo poichè molti club europei hanno richiesto informazioni su di lui. Tra qualche giorno l’entourage del classe 1997 e l’Atalanta si incontreranno, con Gasperini che spera resti rinnovando il contratto perchè non ha assolutamente intenzione di privarsi di un top player come lui, necessario per ambire alla vittoria del primo campionato della storia del club.