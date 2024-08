‘Per il rinnovo chiedi troppo’, fatto fuori come… Dybala: lo ha deciso Thiago Motta

Il tecnico della Juventus non ha mezze misure. Messo fuori dal progetto il pupillo dei tifosi: la cessione è ormai cosa certa.

Tra gli allenatori più in voga e attesi di questa stagione di Serie A sarebbe il caso di parlare di Thiago Motta della Juventus. Il nuovo tecnico dei bianconeri approda per la prima volta non solo in una squadra così blasonata, ma anche in Champions League, competizione che aveva già raggiunto grazie alla sua grande maestria nel guidare il Bologna nella passata stagione.

La squadra piemontese al momento si ritrova in una totale rivoluzione, che invece lo scorso anno non c’era stata. Il football director, Cristiano Giuntoli, era già presente nella scorsa annata, quando si decise di lavorare meticolosamente pensando solo ed esclusivamente al bene di una squadra che richiedeva attenzione oculata.

A tal proposito, infatti, andrebbe detto che Giuntoli si sarà messo a tavolino con la dirigenza per far capire subito quali fossero i punti nevralgici della squadra da rinvigorire, migliorare o addirittura sostituire. Se proviamo a pensare allo scacchiere che lo scorso anno ha accompagnato Massimiliano Allegri nel campionato, ora ci ritroviamo con un modulo del tutto diverso e con tanti calciatori nuovi.

Basti pensare che si ritorna con la difesa a 4, dove l’acquisto di Cabal dall’Hellas Verona non sembra essere l’unico per rinvigorire la retroguardia. Anche il ruolo del portiere ormai è affidato nelle mani del forte Michele Di Gregorio, che fino allo scorso anno difendeva i pali del Monza e che si ritrova a sostituire il nazionale polacco Wojciech Szczęsny.

Una squadra rimaneggiata

Come se non bastasse, anche il centrocampo è completamente rimaneggiato. Se l’anno scorso ci siamo ritrovati con le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, ora ci ritroviamo con tanti volti diversi come il francese Khéphren Thuram, fratello di Marcus dell’Inter, e il brasiliano Douglas Luiz. La Juventus però non ha alcuna intenzione di volersi fermare, soprattutto dopo la cessione dell’argentino Matías Soulé alla Roma di Daniele De Rossi.

Ciò quindi sembra voler portare i bianconeri in una direzione ancor più precisa e dettagliata. Infatti, per la difesa si sta puntando a Todibo del Nizza, soprattutto in vista della cessione quasi certa di Daniele Rugani. Anche l’attacco merita un’attenzione sempre più meticolosa, considerando che quel vecchio amore che porta il nome di Domenico Berardi non è mai tramontato nonostante l’infortunio del centravanti neroverde.

Chiesa sempre più lontano

Il bomber sarà comunque Dušan Vlahović che, nonostante la scorsa annata sia stata opaca e gli europei non abbiano dimostrato il suo immenso valore, neppure le amichevoli estive lo hanno visto spiccare. Nonostante tutto, però, il tecnico punta forte su di lui nella prossima stagione. Chi non sembra invece essere destinato al rinnovo di contratto con la società piemontese è un altro calciatore che ha fatto tanto discutere negli ultimi anni.

Stiamo parlando di Federico Chiesa, che ha tanti estimatori non solo in Italia ma anche in Premier League. Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, dovrebbe esserci un faccia a faccia tra lui e Thiago Motta. Dato che il rinnovo sembra improbabile, ecco le pretendenti pronte a soffiarlo via. Fra queste, andrebbero menzionate Roma e Napoli. I giallorossi, però, avendo acquistato il suo alter ego Matías Soulé, ora non hanno più bisogno di rinvigorire quella zona del campo. I partenopei, qualora volessero accontentare il nuovo allenatore Antonio Conte, lo potrebbero portare in squadra andando a rivoluzionare il reparto offensivo con l’acquisto quasi certo del belga Romelu Lukaku.