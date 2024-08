Firmi, poi vieni con noi in torunée: Fonseca ha scelto lui per la difesa | Che regalo di Ibra

Ibrahimovic ha trovato il difensore perfetto: trattativa agli ultimi dettagli, firma e poi dritto in tournèe

Per prepararsi al meglio atleticamente e tatticamente in vista della prima giornata di campionato che si disputerà il 17 agosto tra Milan e Torino, i rossoneri guidati da Paulo Fonseca affronteranno il Soccer Champions Tour 2024, nuova edizione del torneo tra i club più iconici del mondo.

Il Diavolo si testerà contro le squadre più forti d’Europa quali Manchester City, Barcellona e Real Madrid, match da cui ricavare le prime indicazioni di lavoro di queste tre settimane e avere la possibilità di ampliare i propri orizzonti anche oltre oceano, aumentando la visibilità del club e rafforzare il brand negli USA.

Ad oggi, secondo la ricerca di mercato internazionale YouGov è il club italiano più apprezzato con 43 milioni di tifosi, in particolare in Nord America, posizionandosi al primo posto in classifica tra le società di calcio con una crescita maggiore all’estero.

Non a caso l’esordio contro i Citizens di Pep Guardiola si terrà a New York nell’iconico Yankee Stadium, casa dei New York Yankees, legati con il club rossonero da una partnership, poi il 31 luglio contro l’amatissimo Carlo Ancelotti ed infine il 6 agosto contro i Blaugrana di Flick, nel quale entrambi festeggeranno i 125 anni dalla fondazione.

Calciomercato estivo

Al termine di queste amichevoli si entrerà nel vivo delle ultime due settimane prima che la nuova stagione inizi, con i top player come Mike Maignan, Rafael Leao e Theo Hernandez che torneranno e si aggregheranno ai nuovi volti di calciomercato.

Ad oggi è stato ufficializzato unicamente Alvaro Morata, neo campione d’Europa con la Spagna di De La Fuente, ma la società è estremamente attiva ed è in trattativa per un difensore centrale, un terzino destro, un mediano ed una punta sostitutiva che vadano a completare l’organico per la prossima stagione.

In chiusura

Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, il trio che compone la dirigenza rossonera, puntano a chiudere un doppio colpo in difesa, zona di campo più urgente da sistemare sia numericamente che tatticamente dato il disastro della scorsa stagione che registrò la quarta peggior difesa per gol subiti della storia del Milan.

I nomi più caldi sono quelli di Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal, con il serbo che farà coppia con Fikayo Tomori ed il brasiliano che sostituirà Davide Calabria. Manca l’accordo con i club, con una leggera differenza tra domanda ed offerta in entrambe le trattative, a differenza di quelli con i calciatori già trovati, volenterosi di arrivare in Serie A e di trasferirsi ufficialmente a Milanello.