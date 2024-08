Ceduto l’ultimo fedelissimo di Pioli: Fonseca così rifonda il gruppo | 15 milioni per il mercato dall’Arabia

Il Milan sta per ufficializzare la cessione di un giocatore molto gradito da Pioli, prosegue il rinnovamento dell’organico rossonero

Continua a muoversi il mercato del Milan. Il primo colpo della sessione estiva 2024 è stato quello di Alvaro Morata che va a sostituire Olivier Giroud che ha lasciato il club per trasferirsi negli Stati Uniti. Un nuovo centravanti di caratura internazionale che andrà a svolgere un ruolo parallelo rispetto al francese, con la richiesta di reti pesanti ma anche di un lavoro a sostegno dei compagni di reparto, gli esterni Pulisic e Leao.

Potrebbe arrivare un’altra punta per dare maggiori soluzioni tattiche a seconda dell’avversario da affrontare e del momento della partita. Piacciono il tedesco Niklas Fullkrug, in rottura con il Borussia Dortmund, e l’inglese Tammy Abraham, messo sul mercato dalla Roma.

Investimenti mirati e contenuti dal punto di vista economico per giocatori già pronti per dare un contributo immediato alla causa. Discorso analogo che riguarda la difesa, con Pavlovic del Salisburgo vicino a trovare un accordo con i rossoneri per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Potrebbe non essere l’unico innesto nel reparto arretrato, reo di aver subito troppe reti nel campionato precedente. Piace Lucumi del Bologna ed è lui il nome prediletto dalla dirigenza nel caso di partenza di Thiaw.

Vicino a partire uno dei fedelissimi di Pioli, può portare 15 milioni alle casse rossonere

In mezzo al campo è vicino alla cessione Yacine Adli. Il suo profilo è molto gradito in Arabia e valutato 15 milioni. Il trasferimento nella Saudi League è la destinazione più probabile ma non è da escludere il suo inserimento in una trattativa in entrata.

Uno dei giocatori più fedeli a Pioli potrebbe essere la pedina di scambio per arrivare a Samardzic. L’Udinese sta valutando il suo profilo e quello di Pobega e potrebbe accettare di lasciar partire il trequartista serbo a una cifra inferiore.

Altri due nomi per il Milan in mezzo al campo, sono entrambi francesi

Questo perchè la pista Fofana si sta raffreddando giorno dopo giorno visto che il Monaco ha alzato a 35 milioni la richiesta economica per lasciar andare via il mediano francese.

Più defilato Adrien Rabiot, in cerca di una nuova squadra dopo non aver rinnovato il contratto che lo legava alla Juventus, ma molto dipenderà dalla sua volontà di ridursi l’ingaggio che percepiva lo scorso anno in bianconero.