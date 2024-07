Thiago Motta alla Continassa ne prende due in disparte: ‘Quest’anno siete fuori’ | Assist a Giuntoli e doppia plusvalenza

Il tecnico della Juventus ha le idee chiare: due ex pupilli di Allegri possono andar via. Al loro posto due stelle del calcio mondiale.

Uno degli allenatori più carismatici della Serie A è sicuramente Thiago Motta. Con una combinazione di forza e grinta, Motta è visto come il condottiero ideale per la Juventus nella prossima stagione di Serie A.

La fine dell’era di Massimiliano Allegri ha aperto le porte a un nuovo inizio, con Motta alla guida, pronto a condurre i bianconeri verso risultati importanti sia in campionato che in Champions League.

Durante la prima parte del ritiro, Motta sta monitorando attentamente tutti i giocatori presenti nella rosa, cercando di mettere a punto ogni dettaglio per competere ai massimi livelli in tutte le competizioni.

Una delle principali differenze tattiche rispetto al passato sarà l’abbandono definitivo della difesa a tre, in favore di uno schieramento a quattro, simile a quello visto nel “Bologna dei miracoli” della scorsa stagione.

Il nuovo centrocampo

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando duramente per rinforzare la squadra con nuovi innesti di qualità. Douglas Luiz e Khephren Thuram, fratello minore di Marcus, sono i nuovi baluardi del centrocampo, pronti a raccogliere l’eredità di Adrien Rabiot, che ha terminato la sua esperienza bianconera con la fine del contratto.

Al momento, sembra improbabile che Rabiot possa tornare a Torino, poiché le offerte dall’estero sono numerose e allettanti. Thiago Motta sta valutando attentamente la possibilità di cedere due giocatori che potrebbero essere utilizzati come pedine di scambio per portare il forte Teun Koopmeiners dell’Atalanta a Torino. I bergamaschi, ad ora, chiedono per il cartellino dell’olandese circa 60 milioni di euro.

Soulè e Huijsen pronti al sacrificio

Secondo le ultime indiscrezioni de la stampa, Matias Soulé e Dean Huijsen potrebbero lasciare entrambi la Juventus. Soulé ha attirato l’interesse di club della Premier League, con offerte da parte di Leicester e West Ham, mentre l’ex difensore giallorosso potrebbe sorprendentemente approdare al Paris Saint-Germain.

Questi movimenti di mercato sono estremamente importanti per permettere a Motta di costruire una squadra solida e competitiva, capace di lottare per i titoli. La Juventus mira a tornare ai vertici del calcio italiano e europeo, con una rosa rinnovata e un nuovo approccio tattico che promette di riportare i bianconeri a primeggiare. Fra un mese, con l’inizio del campionato, vedremo realmente la forza di questa squadra.