Lukaku torna di moda all’improvviso: per lasciarlo alla Serie A il Chelsea vuole 40 milioni | Parte l’asta

Big Rom è pronto a tornare in Italia: tra le due litiganti, la terza gode e lo regala al nuovo allenatore. Ecco dove giocherà.

Tra i calciatori più apprezzati in Italia e in Europa, merita sicuramente una menzione speciale Romelu Lukaku, il centravanti del Belgio. Lukaku ha avuto una carriera significativa in Serie A, indossando la maglia dell’Inter in due occasioni e quella della Roma nella stagione passata.

Il suo passaggio alla Roma è stato facilitato dal direttore sportivo Tiago Pinto, che riuscì a portarlo nella capitale con la formula del prestito dal Chelsea, club che detiene il suo cartellino almeno fino ad ora.

Nella scorsa stagione, Lukaku è stato il punto di riferimento dell’attacco romanista, prima sotto la guida di José Mourinho e poi di Daniele De Rossi. Il calciomercato italiano ha visto un’intensa competizione per il bomber belga, con Peppe Marotta e Cristiano Giuntoli che si contendevano il suo ingaggio.

Marotta, prima di acquisire un altro centravanti francese, aveva cercato di riconfermare Lukaku per un altro anno all’Inter. Parallelamente, il direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, sembrava convinto di poter portare Lukaku a Torino, scambiandolo con Dušan Vlahović, destinato a Londra.

Niente Milan per Lukaku

Ora, terminato il prestito alla Roma, Lukaku è tornato al Chelsea, ma il suo futuro sembra ancora incerto. La Serie A potrebbe nuovamente richiedere le sue doti, questa volta con un trasferimento definitivo.

Recentemente, si è parlato dell’interesse del Milan per Lukaku come sostituto di Olivier Giroud. Tuttavia, i rossoneri hanno deciso di puntare su Álvaro Morata, pagando la clausola rescissoria di 13 milioni all’Atlético Madrid, e potrebbero cercare Tammy Abraham della Roma come ulteriore rinforzo.

Il Napoli fa sul serio

Con le opzioni di Roma, Inter e Juventus apparentemente chiuse, l’unica squadra italiana che potrebbe accogliere Lukaku sembra essere il Napoli di Antonio Conte, come riportato da Il Mattino. Gli azzurri sono in procinto di cedere Victor Osimhen, con destinazioni possibili come il Paris Saint-Germain o l’Arabia Saudita. I proventi di questa cessione potrebbero essere investiti per portare Lukaku a Napoli a titolo definitivo, affidandogli il ruolo di centravanti e le chiavi dell’attacco.

L’arrivo di Lukaku al Napoli rappresenterebbe un colpo di mercato significativo, capace di rilanciare le ambizioni del club partenopeo e di soddisfare le aspettative della tifoseria, desiderosa di successi importanti dopo una stagione deludente. Conte, noto per la sua disciplina e la sua capacità di trarre il meglio dai suoi giocatori, potrebbe essere l’allenatore ideale per far rendere al massimo Lukaku e guidare il Napoli verso nuovi traguardi.