Addio Milan, non va nemmeno in ritiro: dalla Champions League… alla Serie B

Lascia il Milan, da lottare per la Champions League all’incubo Serie B, il declino di un giocatore di proprietà dei rossoneri

Ancora in alto mare il calciomercato del Milan. Dopo il secondo posto ottenuto nell’ultimo campionato, i rossoneri hanno deciso di cambiare allenatore affidando la squadra al portoghese Paulo Fonseca che torna così in Italia dopo aver guidato la Roma per due stagioni. Intensità, propensione all’attacco e possesso palla sono i marchi di fabbrica del suo calcio e la dirigenza sta cercando sul mercato giocatori funzionali.

Al momento cessioni di big non sono previsti ma in caso di un’offerta ritenuta irrinunciabile le cose potrebbero cambiare. Nessuno si è messo troppo in vista tra Europeo e Coppa America, fatto che da una parte rincuora i tifosi.

Colmare il gap con i cugini dell’Inter è la vera missione di questa nuova gestione tecnica che parte però con il freno tirato e con molte incognite. Lo scetticismo iniziale dovrà essere eliminato con le prestazioni offerte sul campo, saranno i risultati a parlare.

Se la scorsa estate erano stati ben dieci i nuovi arrivi, in questa campagna acquisti a Milanello dovrebbero arrivare meno rinforzi, solo innesti che possano sostituire i partenti come una punta centrale al posto di Giroud.

Il portiere lascia il Milan, va a giocare in B

Intanto un giovane di proprietà dei rossoneri lascerà il Milan. Si tratta del portiere colombiano Devis Vásquez. Forte il pressing dello Spezia che prenderebbe il classe 1998 a titolo definitivo, formula gradita al Milan e che la fa preferire al Torino che invece punta a un prestito con diritto di riscatto.

Non c’è spazio per lui nemmeno nella nuova Under 23 che prenderà parte al campionato di Lega Pro. Per l’estremo difensore sudamericano la parentesi al Milan potrebbe terminare per sempre nelle prossime ore.

Un Milan che guarda al futuro, ha un tesoro da far maturare

Milan che si augura di valorizzare il proprio settore giovanile, sia per avere introiti economici in caso di cessioni sia per far crescere e inserire in prima squadra alcuni di loro. Fonseca ha sempre avuto grande attenzione in tal senso e la scelta è ricaduta sul portoghese anche per questo motivo.

Il talento più puro è al momento Francesco Camarda, classe 2008, protagonista della vittoria degli Europei under 17 con l’Italia, e che ha firmato un mese fa il primo contratto da professionista come tesserato del Milan.