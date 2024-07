Inter, Marotta porta a casa 160 milioni: accordo trovato nella notte | La società paga tutti i debiti di Zhang

L’accordo è stato trovato, i conti del club possono finalmente respirare: Marotta fa incassare una cifra enorme al club

La super stagione dell’Inter appena terminata che ha permessa di aggiungere uno Scudetto e una Supercoppa Italiana in bacheca non è bastata a mantenere alto l’entusiasmo spezzato dall’improvviso cambio di proprietà del club.

Il tutto è avvenuto in maniera tempestiva a causa della mancata restituzione da parte di Steven Zhang del prestito triennale fornitogli da un fondo di investimneto statunitense, che ammontava ad una cifra complessiva di interessi di circa 400 milioni di euro.

Il 22 maggio 2024 era la data di scadenza e nonostante gli innumerevoli tentativi, ha dovuto cedere le sue quote. Lascia così l’incarico dopo 8 lunghi anni alla guida della società nerazzurra e 7 trofei vinti, tutti in territorio Nazionale, e due finali europee disputate.

Adesso il nuovo capo è Oaktree che però ha già rassicurato l’ambiente neroazzurro, preoccupato di ritornare alle condizioni dello scorso decennio. C’è volonta di vincere ogni stagione e di crescere sempre di più, al punto di essere riconosciuta stabilmente tra le top mondiali.

Stabilità finanziaria

Uno dei principali obiettivi del nuovo fondo di investimenti è quello di raggiungere una stabilità finanziaria, situazione che perseguita il club da anni. Nelle ultime stagioni però, grazie alle tante vittorie in Italia e le continue qualificazioni in Champions League, il club sta migliorando sempre di più i propri conti.

Rispetto ai -85 dell’annata 2022/2023 si è arrivati a circa 45 milioni, non costringendo il club a vendere per generare una plusvalenza. Se tutto andrà come previsto entro un paio d’anni pareggeranno il bilancio, riuscendo tuttativa a mantenere uno degli organici più forti d’Europa.

Accordo trovato

Con l’inizio di luglio si è avuta l’ufficialità sui canali social del club dell’accordo con Betsson, che sarà il nuovo Official Main Partner presente sulla divisa del club a partire dalla prossima stagione, rappresentando l’accordo più oneroso nella storia nerazzurra.

L @Inter grazie all’acccordo con Betsson Sport incassera’ 150 milioni per i prossimi 5 anni. Una cifra molto alta per il calcio italiano per un main sponsor che non sia parte correlata. Ancora lontana pero’ dai top club europei. Anche questo genere di gap va colmato. — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) July 1, 2024

La somma totale ammonterà a circa 150 milioni di euro divisi in 5 anni da contratto, elevatissima per una società di Serie A ma da considerare però come un punto di partenza poichè gli altri top club europei percepiscono cifre nettamente maggiori. Come sostenuto da Marco Bellinazzo, noto giornalista italiano, c’è bisogno di ridurre il gap con gli altri campionati riportando nuovamente ai vertici quello italiano, dimostrando il suo valore a tutto il panorama calcistico mondiale,