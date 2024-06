Arriva la squalifica anche in nazionale, adesso la pazienza è finita: Spalletti con la Svizzera lo manda in tribuna

Salta gli ottavi di finale degli Europei, una squalifica pesante per l’Italia, mister Spalletti corre ai ripari

Con molta sofferenza ma l’Italia è riuscita a strappare il pareggio che è valso la matematica qualificazione degli azzurri agli ottavi di finale degli Europei, senza dover attendere l’eventuale ripescaggio come una delle quattro migliori terze dei gironi. Una partita al cardiopalma quella disputata contro la Croazia, che continua ad essere un’autentica bestia nera.

Una gara molto equilibrata, con poche occasioni da ambo le parti e lunghe fase di studio a centrocampo. A sbloccarla ci ha pensato Luka Modric che si è fatto perdonare l’errore, pochi secondi prima, dal dischetto con un tap-in sotto porta dopo una respinta di Donnarumma, il migliore in campo.

Mancava più di mezz’ora ed è partito l’arrembaggio dell’Italia alla ricerca della rete del pari, arrivata al foto-finish grazie al bel tiro a giro di Mattia Zaccagni, subentrato per dare maggiore vivacità al reparto offensivo.

La prestazione tra luci ed ombre lascia quindi spazio all’ottimismo nei confronti del proseguo della competizione, con una rete che dà fiducia all’ambiente e a un organico che ha molte potenzialità.

Agli ottavi un’assenza pesante in difesa, il ct corre ai ripari

Contro la Svizzera, nel match degli ottavi di finale che andrà in scena sabato a Berlino, con fischio d’inizio alle ore 18.00, l’Italia sarà costretta a fare a meno di Riccardo Calafiori, decisivo con l’assist fornito a Zaccagni.

Diffidato, il difensore della Nazionale è stato ammonito al 93esimo e sarà costretto a saltare la prima partita della fase a eliminazione diretta, guardando i propri compagni dalla tribuna, con la speranza di poter tornare in campo nei quarti dove l’avversario possibile sarà l’Inghilterra. Intanto contro gli elvetici spazio a uno tra Gianluca Mancini ed Alessandro Buongiorno, con il romanista favorito per partire dal primo minuto.

Calafiori leader della difesa insieme a Bastoni, resterà al Bologna?

Calafiori che ha disputato tre ottime partite, nonostante l’autorete che è costata la sconfitta contro le furie Rosse, che hanno dominato gli azzurri, vincendo grazie a questo episodio.

Un esordio in un torneo di questo calibro è avvenuto senza nessun timore e con un talento che sta mettendo in luce. Il Bologna vorrebbe mantenerlo in rosa e farlo debuttare in Champions ma la Juventus e il Real Madrid hanno mostrato un forte interesse nei confronti del forte centrale.