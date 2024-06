Io non li voglio, potete tenerveli entrambi’: fuoco in casa Roma | Due big traditi dall’allenatore

Dichiarazioni al vetriolo in un pomeriggio di inizio giugno coinvolgono due giocatori della Roma, l’allenatore li boccia senza mezzi termini

La sua capacità di far parlare di sé è riconosciuta da tutti. In questo ventennio in panchina, al di là dei titoli vinti e delle impostazioni tattiche, spesso oggetto di critiche a causa della tendenza a essere catenacciaro, sono state le doti comunicative a consentire lui di diventare tra gli allenatori più celebri d’Europa.

Stiamo parlando di José Mourinho che ha lasciato la Roma dopo due stagioni e mezzo in cui ha raccolto uno storico trofeo europeo, la Conference League, e una finale di Europa League persa ai rigori contro il Siviglia.

Hanno pesato invece i due sesti posti consecutivi in Serie A, con un rendimento altalenante che ha impedito al club giallorosso di staccare il pass per la Champions, obiettivo richiesto in quest’annata.

A gennaio i Friedkin hanno deciso di esonerarlo dopo che la Roma era scesa al nono posto ed era reduce da alcune battute d’arresto, tra cui l’eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia nel derby della Capitale. Con De Rossi il rendimento è migliorato e i giallorossi hanno chiuso il campionato al sesto posto, sfiorando la qualificazione in Champions che sembrava insperata a gennaio.

Mourinho riparte dalla Turchia, è il nuovo tecnico del Fenerbache

La sua nuova sfida è invece in Turchia. Il tecnico portoghese ha infatti firmato per il Fenerbache, che non è riuscito a vincere il campionato nonostante i 99 punti conquistati. Sarà un testa a testa con il Galatasaray.

Nella presentazione alla stampa Mourinho si è detto soddisfatto e motivato per questa nuova avventura e ha smentito le voci che lo vedono interessato ad allenare di nuovo due giocatori che ha avuto alla Roma come Paulo Dybala e Romelu Lukaku.

Mourinho smentisce le voci, in Turchia nessun giocatore allenato a Roma

Queste le dichiarazioni dello Special One: “Voglio essere chiaro, non ho discusso di nessun nome con nessuno come trasferimento. Voglio vedere il progetto e la stabilità. Abbiamo parlato di profili, non di nomi. Non ho interesse per nessun giocatore dei miei club precedenti. Non sono interessato a qualsiasi giocatore della Roma”.

Questo infine il messaggio che lancia alla calorosa curva di Istanbul: “Sono sicuro che costruiremo una squadra molto forte per realizzare i sogni dei tifosi del Fenerbahçe. La cultura qui è un po’ diversa, ci sono speculazioni”.