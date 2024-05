Altro forfait gravissimo per gli Europei: Stavolta manca il sostituto in rosa | ‘Convocazioni rimandate

Assenza pesante per gli Europei, il commissario tecnico è costretto a un piano b, slittano le convocazioni definitive

Conclusi i campionati adesso la concentrazione degli appassionati di calcio è tutta focalizzata in direzione degli Europei che avranno inizio il 14 giugno e si disputeranno in Germania. Parteciperà anche l’Italia e in qualità di campione in carica della competizione. Un nuovo ciclo quello degli azzurri che hanno cambiato guida tecnica con Luciano Spalletti che è subentrato al dimissionario Roberto Mancini lo scorso agosto.

Il mister ha diramato la lista dei 30 giocatori che parteciperanno alle ultime amichevoli prima di partire verso la Germania, da cui saranno tolti quattro. Tante sorprese come la chiamata di Nicolò Fagioli, rientrato subito in forma dopo la squalifica.

Esclusioni inaspettate come quelle di Politano, che Spalletti conosce molto bene avendolo allenato a Napoli, di Locatelli che paga una stagione altalenante alla Juventus e Bonaventura, non premiato nonostante un campionato di livello.

La Roma e l’Atalanta sono stati artefici di cammini europei esaltanti e diversi giocatori di entrambe le squadre sono stati scelti da Spalletti, a partire da Gianluca Scamacca che sarà probabilmente il terminale offensivo degli azzurri.

Un infortunio che rischia di precludere gli Europei coinvolge un portiere di Serie A

La speranza è che nel ritiro e in questi impegni funzionali a trovare la giusta alchimia tattica non si presentino degli infortuni. Assenze pesanti potrebbero pesare come una che rischia di avere la Francia.

Mike Maignan si è infortunato settimana scorsa in allenamento ed è stato costretto a saltare l’ultimo turno di campionato del suo Milan che ha coinciso con la partita di addio di Stefano Pioli da allenatore dei rossoneri.

La Francia è la favorita dei prossimi Europei ma non sempre la più forte vince

Sono ore di apprensione per i Blues che sperano di recuperare il proprio portiere titolare e poterlo schierare per gli Europei, in cui partono con i favori dei pronostici dato l’alto blasone della rosa.

I vice campioni del Mondo dispongono di un fuoriclasse come Mbappè, in grado di scardinare anche la difesa più ostica ma questo torneo ha spesso regalato delle sorprese, con trionfi che nessuno prevedeva come quelli della Danimarca nel 1994 e della Grecia dieci anni dopo. Conta la coesione che si crea in quel periodo e l’Italia ne sa qualcosa dato che nel 2021 si è resa protagonista di un’impresa che non era preventivata dato l’organico a disposizione.