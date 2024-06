Se lo vendi rimango’: richiesta mai vista | Tudor lo sbatte fuori da Formello e avverte Lotito

La permanenza di Igor Tudor sulla panchina della Lazio avverrà se Lotito assicurerà la cessione di un giocatore

Sono ore cariche di tensione in casa Lazio. La fine della stagione ha portato diverbi accesi che mettono a rischio la conferma di Igor Tudor sulla panchina dei capitolini che pareva certa dopo l’ottimo rendimento dei primi due mesi alla guida dei biancocelesti, coincisi con la qualificazione alla prossima Europa League e il settimo posto raggiunto in classifica.

Ci sono punti di vista diametralmente opposti su alcuni giocatori che non rientrerebbero nel progetto tattico di Tudor ma che sono stati soggetti a investimenti importanti da parte di Claudio Lotito la scorsa estate, come Rovella, il cui obbligo di riscatto è stato fissato per contratto con il Monza.

Ma soprattutto Tudor non vede di buon occhio Matteo Guendouzi, tra le note più liete a livello di prestazioni dell’ultima stagione della Lazio. Il centrocampista avrebbe chiesto la cessione non volendo più rimanere alle dipendenze del tecnico croato.

Il feeling fra i due si era incrinato ai tempi dell’Olympique Marsiglia e portò alla cessione proprio alla formazione capitolina. Il riscatto è avvenuto per 18 milioni e la richiesta economica è di almeno 25 milioni.

Fabiani è categorico, Guendouzi resta, sarà di nuovo il fulcro della mediana

Il direttore sportivo Fabiani nei giorni scorsi è stato molto chiaro a riguardo. “È un giocatore della Lazio e rimane alla Lazio quando abbiamo preso Tudor sapeva perfettamente che Guendouzi era diventato un beniamino della tifoseria, non ci passa per l’anticamera del cervello di smontare la squadra e cedere pezzi importanti”.

Tutto sembra propendere verso l’allontanamento di Tudor e la nomina di un nuovo allenatore che possa sposare il progetto tecnico e valorizzare la rosa a lui messa a disposizione.

Le mosse della Lazio in entrata, già chiuso il primo colpo

Fabiani si sta muovendo in anticipo e ha chiuso per Tchaouna, talento della Salernitana che approda a Formello per otto milioni di euro. Forte l’interesse anche per Nosling che ha fatto molto bene all’Hellas Verona nel girone di ritorno ma il costo del cartellino è di almeno 15 milioni.

Nella trequarti sono pronti a partire Pedro, Felipe Anderson e Luis Alberto e serviranno forze fresche per aiutare il reparto offensivo a essere prolifico. L’obiettivo è quello di una punta che possa affiancare Castellanos, con Ioannidis del Panathinaikos come prima scelta.