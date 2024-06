Colloquio privato con Lotito: finalmente lo ha convinto a restare | Rinnovo per altre 3 stagioni

La Lazio festeggia per il rinnovo di uno dei suoi giocatori chiave, proseguirà con i biancocelesti per le prossime tre stagioni

La Lazio guarda con fiducia alla prossima stagione. La nuova gestione targata Igor Tudor ha dato dei segnali positivi negli ultimi due mesi di campionato, quando l’ex tecnico del Verona e del Marsiglia ha preso le redini dello spogliatoio dopo le dimissioni di Maurizio Sarri. Il rendimento è migliorato e i capitolini hanno staccato il pass per l’Europa League, andando vicini a conquistare la finale di Coppa Italia.

Scelte tattiche inedite per Tudor che ha stravolto l’impostazione tattica di Sarri, puntando su alcuni interpreti che erano finiti ai margini della rosa sotto la guida del mister toscano.

Tra questi ha trovato maggiore spazio Castellanos che è diventato il principale terminale offensivo dei biancocelesti, con Ciro Immobile relegato in panchina e adesso pronto a lasciare Formello dopo ben otto stagioni ed essere diventato l’idolo della tifoseria.

Questo testimonia il coraggio di Igor Tudor che non ha guardato in faccia nessuno e deciso di dare fiducia a una punta che fino a quel momento non era stata molto prolifica e incisiva sotto porta.

Era ai margini della Lazio, tutto è cambiato con Tudor, adesso rinnova

Un altro giocatore che è rinato sotto la gestione di Tudor è Daichi Kamada che, a sorpresa, ha ufficialmente rinnovato con la Lazio. Il giapponese rifiuta offerte provenienti dalla Germania e dalla Premier League.

A spingere per la permanenza del giapponese è stato proprio il mister croato, che nei colloqui dei giorni scorsi tra le richieste ha espresso categoricamente la volontà di tenere Kamada, che adesso sarà il fulcro del progetto biancoceleste almeno per i prossimi tre anni.

La trequarti della Lazio sarà rivoluzionata, certo di restare solo Kamada

Dovrebbero invece partire sia il francese Guendouzi che il giovane azzurro Rovella, due investimenti importanti dello scorso mercato estivo ma che Tudor non vede di buon occhio. Stesso discorso per Cataldi, Pedro e Felipe Anderson che ha già trovato un accordo di massima con il Palmeiras.

Serviranno quindi facce nuove nella trequarti della Lazio. Il primo colpo sarà Tchaouna della Salernitana, appena retrocessa in Serie B, che firmerà per la squadra della Capitale dopo l’accordo trovato con i campani sulla base di otto milioni di euro. Potrebbe arrivare anche Dia che attende però di valutare proposte dall’estero.