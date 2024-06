Quanti incassi per l'Inter: il bottino è da record (Getty Images) - interdipendenza.net

Con l’arrivo di Oaktree come nuovo proprietario dell’Inter, uno degli obiettivi principali del fondo americano è stato chiaramente delineato: aumentare di molto i ricavi del club. Grazie alla partecipazione al prossimo Mondiale per Club negli Stati Uniti e all’influenza finanziata del nuovo azionista di maggioranza, il club nerazzurro mira a stringere nuovi e importanti accordi commerciali negli USA.

Esplodono le proiezioni di incasso per l’Inter

Secondo La Gazzetta dello Sport, le previsioni per la prossima stagione sono assolutamente promettenti. La nuova divisa ufficiale, che sarà lanciata entro la prima amichevole estiva, porterà il Tricolore sul petto. Questo, unito alla crescita del brand a livello internazionale, dovrebbe incrementare in modo significativo le vendite. Rispetto ai 17,5 milioni di euro ricavati dalla vendita di 150.000 unità nella scorsa stagione, l’Inter prevede di vendere almeno 200.000 unità nella prossima, con ricavi stimati a 25 milioni di euro.

Un’altra fonte significativa di ricavi proviene dagli abbonamenti. L’Inter ha riaperto le conferme per gli abbonati della stagione 2024/25 con pacchetti e prezzi più elevati rispetto alla scorsa stagione. Attualmente, l’85% dei tifosi ha già rinnovato il proprio abbonamento, con la previsione di raggiungere il 95% prima che la vendita venga estesa alla lista d’attesa di 15.000 persone. Di conseguenza, la vendita libera sembra improbabile.

Combinando i ricavi derivanti dalla vendita delle nuove maglie e dagli abbonamenti, l’Inter prevede di incassare circa 30 milioni di euro, un record nella storia del club. Questi risultati sono particolarmente apprezzati da Oaktree, che vede in questi numeri un importante passo avanti nell’ottica di aumentare i ricavi in ogni settore della società.

Con queste strategie, l’Inter non solo punta a consolidare la propria posizione finanziaria, ma anche a rafforzare la propria presenza a livello internazionale, sfruttando al meglio le opportunità offerte dal mercato statunitense e dalle competizioni internazionali a cui parteciperà nella prossima stagione, come la nuova Champions League ed il rinnovato Mondiale per Club.