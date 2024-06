‘Hai pieni poteri’, Oaktree finalmente lo ha convinto: sarà il nuovo presidente dell’Inter | I tifosi esultano

Grandi novità per l’intero ambiente nerazzurro. Il nuovo presidente sarà proprio lui: il nome più osannato da tutti i tifosi dell’Inter.

Anche se l’Inter è la squadra che ha vinto l’ultimo campionato di Serie A, la stessa società è pronta a rinascere sotto una nuova proprietà. Dopo la fine dell’era Zhang, si è detto definitivamente addio al passato cinese di Suning.

Ora, infatti, si sta parlando in maniera esponenziale di Oaktree, che è ormai a tutti gli effetti proprietaria della società. Chiaramente, si è voluto sin da subito partire con i punti saldi della dirigenza e con la guida tecnica sempre affidata a Simone Inzaghi.

Nell’ultima puntata di LeoTalk su Sportitalia, è intervenuto l’opinionista sportivo Andrea Zenga, che comunque si è mostrato molto fiducioso sia per il prossimo anno sia per il mercato che verrà portato avanti in questa estate, che si preannuncia rovente anche dal punto di vista delle trattative.

A tal riguardo, va detto che i tifosi iniziano a sognare in grande, cercando di intravedere per il prossimo campionato non solo ambizioni italiane cercando la riconferma dello Scudetto, ma anche nell’imporsi nelle altre competizioni.

Le scelte vincenti

Infatti, vincere nuovamente la Coppa Italia o aggiudicarsi la Champions League, che manca ormai in casa nerazzurra dal famoso triplete di José Mourinho, sarebbe la ciliegina sulla torta anche e soprattutto per il tecnico piacentino. Inzaghi, infatti, da quando è diventato il condottiero numero uno dell’Inter, ha dimostrato di saper assemblare la squadra al meglio, proponendo un bel gioco ma soprattutto una grandissima sinergia non solo tra i titolari fissi, ma anche tra coloro che sono soliti fare il turn-over.

Basti pensare a quest’anno, come alcuni giocatori, come Davide Frattesi giusto per nominarne uno, si siano sempre fatti trovare estremamente disponibili e pronti a dare il loro supporto in campo, così come si è notato nell’ultima partita di campionato, dove ha ottenuto più di una sufficienza. In merito, quindi, va dato credito soprattutto all’allenatore, che è stato in grado di creare gli schemi giusti e adatti per assemblare i suoi giocatori. Anche quando Romelu Lukaku non è stato riscattato, l’arrivo di Marcus Thuram sembrava far storcere il naso a molti sostenitori, che però si sono dovuti ricredere, perché il forte talento francese, oltre a mettersi in condizione di fornire assist e gol, si è dimostrato sin da subito utile alla causa nerazzurra, dando un importante contributo.

Braggiotti il più accreditato

Ora però, la grande novità riguarda il nome del papabile presidente che sarebbe stato individuato proprio da Oaktree. Stiamo parlando dell’ex della banca Leonardo, ovvero Gerardo Braggiotti, stando a quanto riportato da il corriere dello sport.

Quest’ultimo sembrerebbe essere il più accreditato per ricoprire il ruolo di presidente e simbolo della società ormai sotto la direzione di Oaktree. I tifosi restano guardinghi per scoprire i nuovi dettagli che emergeranno nelle prossime ore.