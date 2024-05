Inter, rinnovo saltato: scappa in Argentina | Marotta deve cederlo prima di perderlo a zero

L’attaccante potrebbe decidere di tornare in Argentina e dire addio al rinnovo. Ora Marotta dovrà prendere una decisione.

La stagione 2023-2024 del campionato italiano è ormai andata in archivio. Ma i campioni d’Italia dell’Inter devono pensare a costruire già il prossimo anno sportivo, con il sogno Champions League sempre alla finestra.

Proprio per questo Beppe Marotta è al lavoro per consegnare a Simone Inzaghi una rosa ancora più competitiva e vogliosa di vittorie. Un obiettivo che non può non passare dal mercato e da possibili colpi che possono ingolosire la dirigenza dell’Inter. Ma il ds dei neroazzurri deve risolvere anche i grattacapi che ha in casa.

Uno degli attaccanti della rosa di Inzaghi sembra essere ormai in uscita. Direzione Argentina, la punta in ritorno dal prestito potrebbe infatti lasciare uno slot libero per il prossimo mercato in uscita. Ma ora Marotta dovrà cercare di cederlo per non perderlo a zero.

Correa: addio all’Inter?

Quella di Correa nell’Inter è stata ed è tutt’ora una storia travagliata. Arrivato dalla Lazio con grandi speranze, ha esordito con i neroazzurri con un gol bellissimo. Ma il talento dell’argentino non è mai spiccato. Girato in prestito al Marsiglia, ora è di ritorno a Milano, ma non sembra che possano esserci le condizioni per poter continuare insieme.

Joaquin Correa sembra essere finito infatti nel mirino dell’Estudiantes, squadra che milita nel campionato argentino. Secondo quanto riporta Tyc Sports, il Tucu avrebbe avuto un incontro con il presidente dei Millonarios, Juan Sebastián Verón, il quale lo vorrebbe fortemente nella squadra in cui il Tucu è cresciuto calcisticamente. Ma per Marotta i problemi non sono finiti.

Via subito e partenza a parametro zero

L’Estudiantes sembra voler fare sul serio per Correa e avrebbe contattato la dirigenza dell’Inter per sondare il terreno per un possibile acquisto. Tuttavia, il costo di Correa – acquistato dall’Inter per 31 milioni di euro – potrebbe rendere difficile la trattativa. Un affare che potrebbe quindi tramontare già nelle sue fasi iniziali.

Il rischio per l’Inter è quello di dover fare i conti con un’importante minusvalenza che renderebbe Correa un pessimo affare economico. Ma Marotta dovrà fare attenzione anche alla scadenza del contratto del giocatore, fissata a giugno 2025. Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra il giocatore, la dirigenza e mister Inzaghi per fare il punto. Ma il rischio di perdere Correa a parametro zero resta comunque molto alto.