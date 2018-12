Zhang: “Marotta è uno dei migliori, ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi”

In casa Inter è il giorno dell’insediamento ufficiale di Giuseppe Marotta. Un innesto voluto fortemente dal presidente Steven Zhang, che ha manifestato tutta la sua soddisfazione.

A margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo amministratore delegato per l’area sportiva, Zhang ha espresso il suo parere su questo percorso appena intrapreso: “Si tratta di un cambiamento importante per il nostro club. È in linea con il nostro obiettivo di diventare una società vincente e un’azienda di gran successo. Come Inter, vogliamo vincere, appassionare, ispirare e unire le persone attraverso il calcio”.

Successivamente ha proseguito parlando del neo dirigente:“Beppe Marotta è uno dei migliori dirigenti del panorama calcistico italiano e ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi”.

Alla fine ha riservato una chiosa su Antonello predecessore di Marotta, a cui sarà affidato un nuovo ruolo: “Fuori dal campo, Alessandro Antonello avrà il compito di garantire il miglioramento delle nostre performance. Inoltre dovrà badare alla realizzazione dei nostri progetti strategici e alla promozione dei valori dell’Inter”.

Dunque, grandi cambiamenti in casa nerazzurra. Gli ultimi deludenti risultati non hanno fatto scalfito la voglia della società di continuare il processo di crescita iniziato nella passata stagione.