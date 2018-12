Youth League | Inter PSV, nerazzurri perfetti, ora non resta che attendere

Youth League, Inter 3 PSV 0

Youth League – I ragazzi di Armando Madonna battono per 3 reti a 0 il PSV, continuando, in questo modo, a coltivare il sogno qualificazione. Ora la palla passa, nel vero senso della parola, a Barcellona Tottenham.

La gara si è decisa nel secondo tempo, dove i giovani nerazzurri hanno dominato. Inter che passa in vantaggio al 19′ del secondo tempo grazie ad Adorante, che su assist perfetto di Pompetti anticipa il portiere avversario. Da qui in po la ara si mette in discesa per i ragazzi di mister Madonna, 15 minuti dopo è Roric a battere Van Dorp dall’interno dell’area di rigore. Al 36′, soltanto 2 minuti dopo, ci pensa Colidio a chiudere il match, con un gran colpo di testa su cross di Gavioli.

La classifica (N.B. Barcaellona Tottenham ancora in corso, risultato 0 a 0)

Il tabellino

Marcatori: 64′ Adorante, 33′ st Roric, 36′ st Colidio

INTER: 1 Dekic; 2 Zappa, 4 Nolan, 6 Rizzo, 3 Corrado (36′ Burgio 14); 7 Gavioli (44′ st Mulattieri 19), 5 Pompetti (38′ st Demirovic 16) , 8 Roric; 11 Persyn, 9 Adorante (44′ st Ntube 13), 18 Colidio (38′ st Merola 10)

A disposizione: 21 Pozzer, 13 Ntube, 20 D’Amico

Allenatore: Armando Madonna

PSV: 1 Van Dorp; 2 Teze, 3 Daverveld, 4 Obispo, 5 Vos; 10 Ihattaren, 6 Mendonca (31′ st Madueke 20), 8 Timan; 7 Piroe, 9 Vertessen, 11 Aboukhlal

A disposizione: 16 Delanghe, 12 Kuisch, 14 Kreekels, 17 Thomas, 18 Kjolo, 19 Horvath

Allenatore: Ruud Van Nistelrooy

Ammoniti: Pompetti (36′), Mendonça (42′), Piroe (44′), Adorante (21′ st), Gavioli (22′ st), Daverveld (22′ st), Vos (35′ st), Merola (48′ st)

Recupero: 3′ – 4′

Arbitro: Obrenovic (SVN)

Assistenti: Pospeh (SVN), Vojska (SVN)

Quarto Uomo: Lorenzo Maggioni