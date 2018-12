Wanda Nara su Icardi: “Temo Mauro possa scoppiare”. Ecco perchè

Ospite fissa nel salotto di Tiki Taka, Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, ha parlato della polemica sulla loro presenza al Superclasico. Nella giornata di ieri infatti, tutta Italia parlava di “imbarazzo Inter” per la presenza del capitano nerazzurro al Bernabeu a poche ore dalla sfida decisiva contro il PSV. L’argentino però, da professionista esemplare, aveva chiesto il permesso alla società giorni prima. A testimoniare ciò, è stata anche la presenza in tribuna del DS Ausilio e del vicepresidente Zanetti.

Wanda Nara: “I tifosi non rompono il c***o”

Sul viaggio flash in Spagna e sulla festa di compleanno della moglie del capitano nerazzurro che secondo molti avrebbe suscitato la rabbia dei tifosi interisti, la soubrette argentina ha detto: “Le polemiche sulla presenza di Mauro a Madrid per il Superclasico? Ho anche rischiato di morire perché ho dovuto festeggiare il compleanno in anticipo per andarci e questo porta sfortuna. Comunque mi sono divertita e ho portato fortuna al River. Dicono che i tifosi criticano, anche per il mio compleanno, ma in realtà i tifosi vogliono solo che Mauro faccia gol e non rompono il cazzo”. Infine, a causa di tutte le polemiche che colpiscono ogni volta il capitano interista, Wanda si è detta si è preoccupata. Secondo lei infatti, essendo troppo buono, il n°9 nerazzurro potrebbe presto scoppiare e non tenersi tutto dentro come fatto fino ad ora.