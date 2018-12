Wanda Nara, la donna di ferro tra Icardi e un nuovo metodo di lavoro (GdS)

Wanda Nara, chi è veramente

All’inizio, quando Wanda e il capitano nerazzurro Mauro Icardi sono usciti allo scoperto, ufficializzando la loro storia d’amore, per l’allora soubrette argentina si sono sprecati gli appellativi dispregiativi. Da allora, però, molto è cambiato anzi, tutto. Oggi la Nara è uno degli agenti più potenti dell’intera Serie A: non lo dice chi scrive, lo dimostrano i risultati.

Da quando suo marito è all’Inter è riuscita ad ottenere ben due rinnovi di contratto ed è praticamente vicina al terzo. Il tutto grazie al suo “metodo di lavoro”, fatto di trattative alla luce del sole e di modi spregiudicati pesati al grammo però, perché mai una trattativa è saltata a causa sua.

Di lei parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ricostruendo la prima seconda per il rinnovo di suo marito: “l 10 luglio il tweet «Da quanto sto notando, l’Inter ha messo in vendita Mauro…» scatena la tempesta, di cui si dichiarerà «sorpresa». Un po’ di giorni dopo smentisce la sua presenza a un incontro col Napoli, ma aggiungendo «C’è un altro intermediario». Mauro resterà e firmerà fino al 2021: l’accordo attuale”.

La sua storia

Wanda cresce e si forma nella sua Argentina facendo la modella dai 4 ai 19 anni, quando lascia le passerelle per iniziare a recitare in teatro. Lo step successivo è la televisione argentina, della quale diventa una vera e propria star. E’ in questo momento che conosce Maxi Lopez, con il quale ha poi tre figli.

In Italia conosce Mauro Icardi, se ne innamora e il resto è storia. Poi diventa la sua agente, riuscendo ad ottenere, come detto prima, due rinnovi del contratto in due anni. Nel frattempo mette al mondo due meravigliose bambine, Francesca e Isabella.