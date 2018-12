Vrsaljko suona la carica: “Dobbiamo riportare l’Inter dove merita”

Vrsaljko. Non era la stella del mercato estivo dell’Inter, ma veniva considerato come un rinforzo importante per il reparto difensivo. I numerosi infortuni, però, non hanno permesso al terzino Sime Vrsaljko, di esprimersi al meglio.

Le parole di Vrsaljko

Vrsaljko. Il difensore croato ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita vinta 1-0 contro l’Udinese: “Io cerco di crescere in ogni partita – si legge sulla Gazzetta dello Sport – ma c’è spazio per migliorare. Dopo il Mondiale avevo fastidio al ginocchio e ora l’ho risolto, sto bene. Devo andare avanti e cercare di lavorare bene, dobbiamo portare l’Inter dove merita. Sono convinto di poter dare ancora molto di più, ho bisogno di continuità, ma l’importante è che non manchino le vittorie e si vada avanti tutti insieme. Contro l’Udinese abbiamo avuto tante occasioni e controllato la partita, però mancava sempre l’ultimo tocco. Abbiamo giocato bene e alla fine abbiamo portato a casa i tre punti. Continuiamo così”

