(ULTIM’ORA) Spalletti perde l’attaccante: niente Empoli per lui

Spalletti, Perisic dà forfait

Brutta perdita per Spalletti. Ivan Perisic, a causa di un problema fisico, non sarà nell’undici che scenderà in campo contro l’Empoli. Il numero 44 nerazzurro, verrà sostituito da Matteo Politano. L’ex Sassuolo, completerà il reparto offensivo insieme a Keita Balde e al capitano Mauro Icardi. A centrocampo, a sostituire lo squalificato Marcelo Brozovic, in veste di play-maker agirá Borja Valero coadiuvato da Joao Mario e Matias Vecino. Per finire, a difendere la porta di Samir Handanovic, ci saranno Vrsaljko, De Vrij, Skriniar e Asamoah. Torna in gruppo dopo la sospensione Radja Nainggolan: per lui, ci potrà essere una chance negli ultimi minuti di partita.