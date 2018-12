(ULTIM’ORA) L’Inter sospende Nainggolan: il comunicato ufficiale

Inter, il comunicato su Nainggolan

Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, l’Inter ha reso nota la sospensione dall’attività sportiva di Radja Nainggolan. Il tutto, sarebbe legato a dei motivi disciplinari. Questo il comunicato del club di Corso Vittorio Emanuele: “F.C. Internazionale Milano comunica che Radja Nainggolan è momentaneamente sospeso dall’attività sportiva per motivi disciplinari”. Una scelta senza dubbio ferrea e sorprendente.

Che il Ninja non sia mai stato uno stinco di santo non vi è dubbio, ma resta ancora da capire il motivo per cui i nerazzurri abbiano deciso di forzare la mano in maniera così evidente. Una cosa è certa: scelte simili non vengono prese a caso.