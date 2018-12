Ultima ora | Napoli pronto a fare ricorso…

Napoli, ricorso per Koulibaly e Insigne

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il Napoli sarebbe pronto a fare ricorso per diminuire le squalifiche di Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne.

Due giornate per Insigne a causa di un epiteto gravemente insultate al direttore di gara. Per lui sanzione aggravata poiché capitano. tutto ciò oltre alla sanzione pecuniaria di 10mila euro.

Per Kalidou Koulibaly una giornata per aver applaudito ironicamente il direttore di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario un’altra giornata.

Fonte: Sky Sport