E’ arrivata l’ufficialità, l’attaccante torna a giocare nel campionato italiano, la Fiorentina ha superato la concorrenza di un altro club

Mancava l’ufficialità, arrivata poco fa: Luis Muriel è un nuovo giocatore della Fiorentina. L’attaccante lascia il Siviglia, dove in questa stagione ha trovato pochissimo spazio, e torna a giocare in serie A.

Il club viola ha superato la concorrenza del Milan. Questa la nota della società: “La Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luis Fernando Muriel Fruto dal Sevilla Futbol Club. La formula dell’accordo è a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Muriel è nato a Santo Tomás (Colombia) il 16 aprile 1991, in carriera ha indossato, nel campionato italiano, le maglie di Lecce, Udinese e Sampdoria collezionando complessivamente 165 presenze e realizzando 43 reti. Il calciatore ha inoltre vestito la maglia della sua nazionale in 22 occasioni. Il calciatore sarà a Firenze nella giornata di domani per svolgere le consuete visite mediche”.

Anche il Siviglia ha confermato il trasferimento di Muriel alla Fiorentina. Ecco il comunicato del club spagnolo: “Siviglia e Fiorentina si sono accordate per la cessione di Muriel fino al termine della stagione”. Questa la nota della società spagnola sul profilo Twitter ufficiale.

Muriel è il primo colpo del mercato italiano in questo mercato di riparazione. Un attacco, quello viola, che sta faticando molto. L’arrivo dell’attaccante colombiano servirà per dare maggior peso e incisività al reparto offensivo viola.