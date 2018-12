Ufficiale, Mourinho non è più l’allenatore dello United

Un fulmine a ciel sereno spacca la tranquillità di una mattina di dicembre: José Mourinho non è più l’allenatore del Manchester United. Lo ha confermato lo stesso club inglese con una nota apparsa sui suoi canali ufficiali.

Ecco il tweet apparso sull’account dei “Red Devils”:

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 18, 2018