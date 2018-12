Trattativa Nainggolan-Zaniolo, Monchi: “Vi svelo un retroscena”

Monchi e Ausilio sono tornati sulla trattativa di questa estate tra Inter e Roma

“Mi auguro che tra qualche anno parleremo di Zaniolo come di Bonucci. Per prendere Nainggolan e vincere qualcosa abbiamo sacrificato un ragazzo di prospettiva”. Ai microfoni di Sky Sport, Piero Ausilio racconta così la trattativa della scorsa estate condotta con la Roma, che ha previsto l’approdo del Ninja a Milano in cambio proprio di Zaniolo, Santon e conguaglio economico in favore dei capitolini.

Attore protagonista dell’affare chiuso sull’asse Roma-Milano anche Monchi, ds giallorosso, che spiega: “Noi stavamo facendo la trattativa e avevamo due richieste: Zaniolo e Radu, ma il secondo era chiuso col Genoa. Loro non lo volevano vendere, non sono scemi, ma è vero che volevamo anche Radja. Non era un aut-aut perché con Piero ho un bellissimo rapporto, però alla fine qualcuno doveva cedere. Se pensavo che Zaniolo sarebbe stato subito determinante? No”.