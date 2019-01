Suning, nuova partnership per il colosso di Nanchino

Nella mattinata odierna Suning ha ufficializzato una nuova partnership con il colosso della cosmetica L’Oreal. Questa partnership servirà a rendere il marchio francese più forte nel mercato asiatico. Per la multinazionale di Nanchino invece rappresenta una grande opportunità per rafforzare la sua leadership nel mondo del commercio fisico e online.

Ecco il tweet con cui il colosso della famiglia Zhang ha ufficializzato questo accordo:

Suning and @Loreal (China) will join force and partner together on celebrity branding and more.

We aim to double the sales revenue for L'Oreal products on our platforms every year, for the next three consecutive years.

— Suning International (@suning_int) January 30, 2019