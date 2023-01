Inter Stats – Inzaghi soffre troppo, Monza in controllo: i dati della partita

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 08/01/2023

Inter Stats – I nerazzurri dopo aver battuto il Napoli perdono punti a Monza. Enorme passo indietro della squadra di Simone Inzaghi che contro la neopromossa fallisce e va a perdere altri punti chiave nella lotta scudetto. A Monza la gara inizia bene per la squadra di Inzaghi. Al minuto 10 ci aveva pensato Darmian ad aprire i giochi su Assist di Bastoni.

Dopo poco meno di un minuto però il Monza aveva pareggiato. Gol di Ciurria su assist di Pessina e parità. Al minuto 22 però Lautaro sfrutta un errore della difesa del Monza e trova il il vantaggio. Poi l’episodio. Gol di Acerbi al minuto 81 annullato ingiustamente e Inter che protesta. Gol che poi costerà i tre punti visto che al 93esimo è arrivato il pareggio su autogol di Dumfries. 2-2 che fa male all’Inter.

Inter Stats – Le statistiche della gara di Monza

L’Inter non vince. I nerazzurri non vanno oltre il pareggio e buttano via altri punti utili per lo Scudetto. Le statistiche, proposte da SofaScore parlano chiaro: il Monza ha meritato il pareggio, almeno sulla carta. Maggior possesso palla per il Monza (55% contro il 45% dell’Inter). Anche sui tiri il dato sorride alla neo promossa. 13 tiri totali per il Monza con 5 tiri nello specchio contro gli 11 tiri totali e 3 nello specchio per l’Inter.

Insomma, Inzaghi ha lasciato il pallino del gioco in mano al Monza rischiando troppo. Partita fallosa chiusa con ben 34 punizioni. 3 grandi occasioni da gol a testa e soprattutto 3 fuorigioco per i nerazzurri contro i 0 fatti dal Monza. Insomma nessun demerito per il Monza ma tanto rammarico per l’Inter che cade ancora e si allontana dalla vetta.