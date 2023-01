Inter Stats – Dominio nerazzurro contro il Verona: le statistiche del match

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 15/01/2023

Inter Stats – Dopo aver vinto contro il Napoli, l’Inter aveva avuto una battuta d’arresto pesante contro il Monza, pareggiando 2-2. Contro il Verona ieri sera a San Siro andavano conquistati i tre punti. E infatti è ciò che è avvenuto per la squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno battuto la squadra ospite col minimo sforzo: 1-0.

Partita sulla carta facile ma che non andava sottovalutata. I nerazzurri battono il Verona grazie alla rete di Lautaro Martinez al minuto 3. Il Toro la sblocca subito e di fatto la chiude. Partita che però ha visto i nerazzurri dominare senza riuscire a trovare il secondo gol.

Inter Stats – Le statistiche del match di San Siro

Come analizzato da SofaScore, le statistiche parlano chiaro. Infatti l’Inter ha dominato in qualsiasi dato riportato. A partire dal possesso palla, 57% a favore dei nerazzurri mentre solo il 43% per il Verona. Passando però dai tiri. L’Inter ha tirato 11 volte calciando però appena 3 nello specchio della porta. Mentre Onana ha subito appena un tiro in porta su 6 totali. Insomma il portiere nerazzurro quasi mai impensierito dalla squadra ospite.

Verona che però ha battuto più calci d’angolo (4 a 3) e commesso più falli (13 a 11) prendendo appunto più cartellini gialli: due rispetto all’Inter che non ne ha presi. Partita dominata sul piano del gioco dai nerazzurri che però non sono riusciti a trovare più gol e hanno chiuso la gara col minimo indispensabile. Adesso testa alla Supercoppa contro il Milan che si disputerà tra due giorni in Arabia (qui l’intero programma della vigilia).