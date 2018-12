Stadio, Inter e Milan in simbiosi: e San Siro scricchiola (GdS)

Stadio, Inter e Milan in simbiosi

Le due società di Milano, Inter e Milan, stanno lavorando in simbiosi per risolvere al più presto la grana stadio. Non è un segreto ormai che le due società vogliano a tutti i costi trasferirsi in un nuovo impianto e, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbero state individuate le aree per la costruzione di questo nuovo impianto.

L’area al momento in pole è quella dell’Ex Trotto. Si trova vicino al Meazza, è servita dalla metro – fermata inaugurata nel 2015 per consentire ai tifosi interisti e milanisti di recarsi allo stadio con più facilità – ed è una soluzione che andrebbe bene anche per il Comune di Milano, in quanto Sala vorrebbe, appunto, che il nuovo impianto sorgesse nei pressi dell’attuale Meazza.

Le due società stanno valutando questa opzione, e molte altre, ma la voglia di fare presto c’è ed è tangibile. Il nuovo impianto, infatti, nella testa dei due club, dovrebbe sorgere entro e non oltre il 2022, praticamente tra poco più di tre anni. Abbiamo, quindi, anche una data. C’è solo da aspettare e vedere come andrà a finire.

E San Siro?

Nei giorni scorsi era circolata una voce che voleva lo stadio di San Siro demolito per far spazio al nuovo impianto delle due società milanesi. Una voce che, purtroppo, è assolutamente fondata, nonostante Inter e Milan, tra le ipotesi che stanno vagliando, abbiano inserito anche quella del rinnovamento dello storico impianto milanese.

C’è un però. Per fare questo, il Comune di Milano dovrebbe cedere in concessione per 99 anni il Meazza e i terreni limitrofi alle due società, in modo che possano, in totale autonomia, dare il via ai lavori di ristrutturazione dello stadio e di riqualificazione dell’area circostante. Insomma, diverse ipotesi al vaglio di tecnici, ma la certezza è solo una: Inter e Milan a braccetto per la questione stadio.