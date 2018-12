Spalletti in conferenza scherza con Skriniar. “Il suo difetto…”

La conferenza di Spalletti

Il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Chievo Verona. Ecco le sue dichiarazioni:

“Tutti stanno facendo quello che devono fare in modo corretto. A noi riguarda il campo e l’atteggiamento in partita in funzione del risultato, il resto non ci interessa. Abbiamo una società presente”.

“Nainggolan sta migliorando, si è allenato correttamente”.

“Abbiamo una rosa su cui non sarà facile andare a mettere mano per la qualità che abbiamo. Qualora ci fossero, la nostra società sarà sicuramente pronta a trovare e cogliere le opportunità”.

“Dalbert si è allenato con la squadra e ha fatto molto bene, per cui sarà convocato. Miranda ha un piccolo problema muscolare, quasi sicuramente non potrà essere tra i convocati”.

“Skriniar è un pilastro, per me è perfetto. Se proprio devo trovargli qualcosa che non va, è nel nome di battesimo su cui stiamo lavorando…”

“Miranda è un elemento importante, ha giocato partite importantissime. Chiaro che devo tenere conto di tutti, questa è una rosa di assoluta qualità, dal primo all’ultimo calciatore”.

“Se non ci arriveremo con la concentrazione giusta, il Chievo per noi diventerà una partita complicata. Andremo ad affrontarla con forza e attenzione”.