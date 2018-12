Sky Sport | Lautaro Martinez parole importanti: “Abbiamo dimostrato…”

Lautaro Martinez ai microfoni di Sky Sport

Il mattatore della serata, Lautaro Martinez, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport, raccontando le emozioni provate a seguito della rete vincente.

Che emozione hai provato dopo il gol?

“E’ un gol molto importante per me, perché venivo da pochi minuti giocanti. Abbiamo dimostrato di avere un grande carattere ed una vittoria importante per il nostro cammino”.

Tuo padre ora è tranquillo?

“Lo è sempre stato. Ha sbagliato, ho chiesto scusa a tutti e tutto è passato”.

Speri di giocare di più?

“Sempre. Per aiutare la squadra. Darò sempre il massimo per migliorare e giocare di più”.

Fonte: Sky Sport