Serie A, Inter-Napoli 1-0: Lautaro al 91° fa esplodere ‘San Siro’! Successo di vitale importanza!

Serie A, il gol di Lautaro in pieno recupero regala i tre punti all’Inter, vittoria fondamentale, finale caotico, Napoli che chiude in nove

Serie A, il guizzo di Lautaro Martinez al 91° permette all’Inter di battere il Napoli e ottenere tre punti fondamentali, consolidando il terzo posto e avvicinandosi al secondo.

Un match che ha visto i nerazzurri giocare meglio del Napoli nel primo tempo. Traversa di Icardi dopo pochi secondi dal fischio d’inizio, gol annullato a Perisic per fuorigioco e un colpo di testa di Joao Mario da ottima posizione non sfruttato a dovere.

Nella ripresa meno occasioni e più equilibrio. Callejon ha impegnato Handanovic con un destro rasoterra respinto dal numero uno nerazzurro. Inter pericolosa con il colpo di testa di Icardi sugli sviluppi di un calcio d’angolo parato da Meret.

All’89° la più grande occasione per il Napoli. Prima Handanovic e poi Asamoah salvano i nerazzurri. Provvidenziale l’intervento sulla linea del terzino sinistro, con Handanovic battuto. Quando ormai il pareggio era nell’aria, ecco che Lautaro, con il suo sinistro, che decide il match. Un gol che fa esplodere il ‘Giuseppe Meazza’.

Terza rete in campionato per l’attaccante argentino, tutti segnati in casa. Il prossimo impegno vedrà l’Inter affrontare in trasferta l’Empoli: obiettivo sarà dare continuità dopo questa bella prestazione.