Serie A, Inter-Napoli 0-0 primo tempo: traversa di Icardi, gol annullato a Perisic

Serie A, termina senza reti la prima frazione, Inter che colpisce una traversa e vede annullarsi un gol per fuorigioco

Serie A, Inter e Napoli hanno chiuso il primo tempo sullo 0-0. Buono l’inizio della squadra di Spalletti. Nerazzurri subito pericolosi dopo neanche un minuto con Mauro Icardi. Il capitano nerazzurro colpisce la traversa direttamente da centrocampo calciando in porta dopo il fischio d’inizio di Mazzoleni. Un tiro preciso che sorprende Meret. Il numero uno ospite viene salvato dal legno.

Inter che pressa alto e all’8° è Politano a cercare la via della rete con un sinistro al volo che si spegne sopra la traversa. La prima occasione per i partenopei è al 16° con Insigne: destro a giro, Handanovic respinge di pugno.

Il Napoli perde Marek Hamsik per infortunio al 24°, al suo posto Maksimovic. Al 28° tentativo dalla distanza di Zielinski che non crea problemi a Handanovic, sinistro che finisce ampiamente sul fondo.

Il primo giocatore a finire sul taccuino di Mazzoleni è Marcelo Brozovic. Al 29° il centrocampista croato commette fallo su Milik: giallo pesante, salterà Empoli-Inter. Gol annullato a Ivan Perisic al 30° per fuorigioco. Sul tiro di Joao Mario dal limite dell’area, una deviazione permette all’esterno croato di scaricare un potente sinistro che batte Meret. La posizione di Perisic è oltre la linea difensiva azzurra, chiamata corretta dell’arbitro.

Ancora Inter al 39° con il colpo di testa di Joao Mario. La conclusione del portoghese è troppo centrale, con Meret che blocca a terra. Al 43° clamorosa occasione per i nerazzurri con Icardi che non riesce a ribadire in rete, provvidenziale l’intervento sulla linea di porta di Koulibaly.

Inter meglio del Napoli in questa prima frazione di gara. È mancato solo il gol agli uomini di Spalletti che non sono riusciti a sfruttare almeno due nitide occasioni.