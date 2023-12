Ultim’ora Inter, adesso è ufficiale: nerazzurri al Mondiale per Club. L’annuncio di Infantino

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/12/2023

Ultim’ora Inter, i nerazzurri saranno al Mondiale per club del 2025. Una notizia che era nell’aria oramai da tempo, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità a sancire il tutto. Il club nerazzurro, grazie ai risultati ottenuti in questi anni, sarà una delle squadre partecipanti al nuovo format del Mondiale per Club per l’anno 2025. Un grande risultato che ha raggiunto la squadra di Inzaghi, la quale affronterà tra le più grandi squadre al mondo, oltre ad incassare anche una cospicua cifra per la partecipazione che fa molto bene al bilancio.

A darne la conferma definitiva, il presidente FIFA, Gianni Infantino, che ne ha dato comunicazione attraverso un post social, ma anche attraverso i social del club nerazzurro.

Ecco il post Instagram di Infantino: “Sono lieto di dare il benvenuto all’Inter nel nuovo Mondiale per Club FIFA 2025, che si svolgerà negli Stati Uniti”. Lo stesso Infantino, all’interno di un contenuto video sul profilo ufficiale della società nerazzurra, ha poi aggiunto: “Complimenti per la qualificazione al nuovissimo Mondiale per Club FIFA nel 2025. Complimenti e in bocca al lupo all’Inter”.

Insomma, un grande traguardo che testimonia la bontà del lavoro a tutti i livelli. L’Inter, ora, dovrà prepararsi al meglio a questo avvenimento, cercando di ottenere i risultati migliori possibili sia tra i confini nazionali, sia in Europa.