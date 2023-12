Napoli-Inter, un recupero per Mazzarri: Inzaghi senza un centrale

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 03/12/2023

Napoli-Inter si avvicina, promettendo una serata carica di tensione e spettacolo calcistico. Mazzarri, alle prese con la lista dei convocati, si trova a dover fare i conti con l’assenza di alcuni titolari, tra cui Bastoni.

Gli Interisti, reduce da scontri diretti con Juventus e Benfica, sono determinati a ottenere i tre punti e riconquistare la vetta della classifica nella sfida al Diego Armando Maradona.

Napoli-Inter, il ritorno tra i convocati per un azzurro

In difesa, la mancanza di Bastoni pone sfide, ma Dumfries torna sulla destra e Darmian si adatta al ruolo difensivo. Nel centrocampo, la presenza di Calhanoglu affiancato da Barella e Mkhitaryan promette un gioco equilibrato. In attacco, la conferma della coppia Martinez-Thuram evidenzia l’ambizione offensiva.

Il Napoli, fresco di cambiamento in panchina, ha dimostrato nuovo vigore nell’ultima sfida contro il Real Madrid. Mazzarri ha annunciato la lista dei convocati, con Lindstrom rientrato dopo aver saltato incontri cruciali, mentre Zanoli rimane fuori. La sfida si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre desiderose di affermarsi in un confronto che potrebbe lasciare un’impronta importante sulle loro ambizioni di stagione. La serata si prospetta intensa e ricca di emozioni per gli appassionati di calcio.