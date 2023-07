Mercato Inter, occhi puntati sull’esterno destro: Marotta pesca in Serie A

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 02/07/2023

Il mercato dell’Inter sta generando preoccupazione tra i tifosi, poiché le voci sulle possibili cessioni dominano le discussioni. Nonostante l’ufficialità dell’arrivo di Marcus Thuram e le imminenti cessioni di Skriniar e Brozovic, le recenti notizie del ritorno di Lukaku al Chelsea e dei possibili addii di Onana non lasciano ben sperare.

Tuttavia, la dirigenza dell’Inter, rappresentata da Marotta ed Ausilio, è già al lavoro per individuare i potenziali sostituti. Frattesi si posiziona al primo posto della lista per il centrocampo. Mentre per la porta sono stati considerati tre nomi. Ovvero Trubin dello Shaktar Donetsk, Mamardashvili del Valencia e Carnesecchi dell’Atalanta, reduce dal prestito alla Cremonese.

Mercato Inter, piace Singo sulla fascia: Marotta ci pensa

Inoltre, con la partenza di Bellanova, che non è stato riscattato dopo il prestito al Cagliari, la dirigenza sta cercando un nuovo terzino destro da affiancare a Dumfries. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome in pole position per occupare quel ruolo è Wilfried Singo, che suscita l’interesse anche del Milan.

Il valore di mercato del giocatore è stimato intorno ai 15 milioni di euro, ma l’Inter potrebbe concludere l’affare per una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro. Nonostante l’ingaggio non sarebbe eccessivamente elevato, ammontando a circa 2 milioni di euro annui, i tifosi dell’Inter sperano che queste trattative portino a rinforzi adeguati per la squadra.