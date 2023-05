Marotta rivela: il più milanista dei milanisti tiferà Inter a Istanbul

di Redazione, pubblicato il: 31/05/2023

(Inter) “Le memorie di G. Storia di una passione infinita”. Questo il titolo del libro di Adriano Galliani presentato ieri a Milano.

All’evento erano presenti autorità cittadine e molti protagonisti del mondo sportivo. Tra di loro l’Ad dell’Inter Beppe Marotta che a margine dell’evento ha parlato del suo collega ex rossonero. Tra l’altro ha rivelato anche un particolare sulla prossima finale di Istanbul che farà piacere a molti (anche se non a tutti): nella finale di Champions Galliani tiferà nerazzurro.

Le parole di Marotta

“Adriano rappresenta in assoluto il miglior dirigente presente nello scenario dirigente ed è autentica la sua carica. È un esempio da seguire per i valori che rappresenta. Sarà a Istanbul per tifare Inter? Con lui ho un rapporto di consolidata amicizia e stima. Il fatto che venga a Istanbul mi riempie di orgoglio. Viceversa, io sono stato a tifare per lui in tante occasioni. In questo caso mi fa piacere che tifi per noi.”