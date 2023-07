L’Inter non perde tempo, c’è l’offerta per il sostituto di Lukaku

di Redazione, pubblicato il: 18/07/2023

(Inter) Con Lukaku definitivamente fuori il mercato dell’Inter ha avuto una accelerata nelle ultime proprio per assicurare ad Inzaghi il sostituto del belga nel più breve tempo possibile.

Secondo Sportitalia il club nerazzurro ha già recapitato la sua offerta all’Atletico Madrid per Alvaro Morata. 15 milioni di euro, una cifra più o meno a metà tra le clausole rescissorie di cui si è parlato nelle ultime ore senza avere conferma di quale fosse quella reale.

Tra le varie ipotesi prese in considerazione quella di Morata è la più rispondente all’identikit tracciato dalla dirigenza. Esperienza, conoscenza del calcio italiano, fisicità, costo non esorbitante. Nè Balogun nè Beto sono in possesso di tutte queste caratteristiche. Su Morata c’è già l’interesse della Roma. Mourinho lo conosce bene e anche i giallorossi hanno assoluta necessità di un attaccante affidabile in assenza dei gol di Belotti e di quelli dell’infortunato Abraham. La partita è aperta, l’Inter può legittimamente sentirsi in vantaggio visto il “tesoretto” che sta per arrivare grazie alla cessione di Onana. Anche il Milan sembrava interessato ma le ultime indiscrezioni parlano di scelte diverse dei rossoneri.