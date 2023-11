Juventus-Inter, Inzaghi sfida Allegri: tanti infortuni in casa juve

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 19/11/2023

della stagione anche se siamo solo all’inizio. L’Inter attualmente comanda la classifica con un vantaggio di due punti sulla Juventus, creando un’atmosfera carica di tensione e rivalità.

Sebbene la partita non determinerà la classifica finale, il suo esito avrà sicuramente un impatto psicologico e strategico sulle due squadre. Con i nerazzurri che vincendo avvierebbero già una mini fuga.

Juventus-Inter, quanti infortuni in casa juve

La sfida giunge in un periodo delicato, con molti giocatori che faranno il loro rientro dopo gli impegni con le nazionali, aumentando il rischio di infortuni. Entrambe le squadre sono alle prese con giocatori fuori dai giochi, come Pavard e Bastoni per l’Inter, e Locatelli, Miretti, Alex Sandro, Weah e Danilo per la Juventus. Anche il rientro di McKennie è avvolto da qualche dubbi a causa di un infiammazione al ginocchio. Inzaghi e Allegri si trovano a gestire le condizioni dei loro uomini chiave, con la speranza di schierare la formazione migliore.

Come riportato da Tuttosport, alla Continassa i giocatori bianconeri sono impegnati nel recupero, mentre il destino di Locatelli e Miretti rimane incerto per la partita. Il Derby d’Italia si annuncia avvincente, con entrambe le squadre determinate a a portare a casa i tre punti, con la squadra di Inzaghi leggermente favorita. Allegri spera nel recupero di diversi giocatori, Danilo e Alex Sandro potrebbero partire dalla panchina mentre Locatelli e Miretti saranno in dubbio fino all’ultimo giorno.