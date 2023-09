Inter, Vidal non le manda a dire: il cileno incensa Sanchez e manda frecciate ad Inzaghi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/09/2023

Inter, Vidal non le manda a dire ai nerazzurri. Mentre la squadra di Simone Inzaghi sta preparando la trasferta contro l’Empoli a caccia di importantissimi punti salvezza, dal Cile arrivano come un fulmine a ciel sereno le parole di Arturo Vidal. L’ex nerazzurro, in una diretta su Twitch, ha parlato del suo connazionale Alexis Sanchez, mandando qualche frecciata sia agli ex compagni di squadra, ma soprattutto a Simone Inzaghi, con cui il rapporto non è mai stato idilliaco a causa dello scarso minutaggio concessogli.

Ecco le parole di Vidal: “Alexis è diverso, quello che succede è che ce ne si accorge quando entra. Cambia il volto dell’Inter, lui è l’unico che pensa, che sa fare il passaggio, che non possono prenderlo da dietro. I giocatori dell’Inter sanno che quando Alexis ce l’ha devono correre e muoversi, perché lui può piazzarla dove vuole. Lui è l’unico dell’Inter che sa svoltare, che ha qualcosa in più, gli altri sono come dei robot, fanno solo quello che devono fare. Se Alexis sta bene deve giocare, è molto bravo”.

Poi, Vidal, manda anche una stilettata a Simone Inzaghi: “Alexis cambia il volto all’Inter. Se si mette in forma… no, con questo allenatore no. Ma Alexis se sta bene deve giocare, è troppo forte”