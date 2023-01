Inter, Supercoppa da alzare di nuovo, formazioni fatte

di Mario Spolverini, pubblicato il: 18/01/2023

Due ore all’inizio della finale di Supercoppa a Ryiad.

Dopo i dubbi dei giorni scorsi Inzaghi e Pioli sembrano aver sciolto tutti i dubbi di formazione.

Tra i nerazzurri Lukaku ancora incerto per la panchina, Darmian avrebbe vinto il ballottaggio con Dumfries. Davanti

la coppia Dzeko Lautaro.

Nel Milan si rivede Kjaer dopo la lunga assenza per infortunio, per il resto tutto come previsto

con Giroud e Leao pronti a confermarsi cecchini dei Derby.

In attesa delle ufficiali che usciranno a breve i due schieramenti dovrebbero essere questi.

INTER

Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro

MILAN

Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud.