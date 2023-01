di Mario Spolverini, pubblicato il: 16/01/2023

“Le Legends della Serie A scendono in campo a Riyadh per portare il loro contributo di storia ed emozioni.”

E’ quanto comunica la Lega Serie A sul proprio sito presentando la finale di Supercoppa di mercoledì prossimo in Arabia.

“A partire dal 17 gennaio Demetrio Albertini, Vincent Candela, Ivan Ramiro Cordoba, Alessandro Del Piero, Luigi Di Biagio, Dario Marcolin, Alessandro Matri, Francesco Totti, Nicola Ventola, Christian Vieri e Gianluca Zambrotta prenderanno parte ai tanti eventi organizzati da Lega Serie A in collaborazione con i suoi partner.

Dopo l’arrivo a Riyadh gli 11 campioni si recheranno all’Al Nakheel Boulevard. Lì si terrà l’ “EA SPORTS Supercup Dinner”, la cena di gala ufficiale alla presenza delle delegazioni di Milan e Inter, delle istituzioni e degli sponsor.”

Infine la partecipazione alla partita dalla tribuna d’onore.

Una bella occasione per rivedere i protagonisti di tanti derby del passato e non solo.