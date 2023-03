Inter, si cambia ancora, non sarà che porta sfiga?

di Redazione, pubblicato il: 27/03/2023

(Inter) La Gazzetta dello Sport analizza il brutto momento di Brozovic con Asllani che bussa per avere più spazio al suo posto.

“Solo un anno fa Brozovic rinnovava a 6 milioni all’anno più bonus fino al 2026, ora è quasi un oggetto misterioso sul quale verranno inevitabilmente fatte delle riflessioni. L’Inter non ha gradito la sua gestione dell’infortunio pre e post-Mondiali, ma neanche il modo (svogliato e lunatico) in cui è rientrato in campo. Ecco perché si cercherà la sua cessione a giugno, con una certezza: Brozo non è più titolarissimo o intoccabile e, qualora dovesse restare, non sarà più capitano. Fascia a Lautaro, senza discussioni.”

La fascia da capitano dell’Inter negli ultimi mesi ha girato più di una trottola. Inizialmente al braccio di Handanovic, quando è finito in panchina a favore di Onana si è spostata sul braccio del croato. Per poco, con l’infortunio prima del mondiale solo un mordi e fuggi. Tocca a Skriniar, ma anche lui dura meno di un gatto in tangenziale, fino all’intervista del suo agente che confessava la firma per il PSG. Fascia dunque sul braccio di Lautaro ma solo perché Brozovic era ancora assente. Adesso l’ennesimo cambio. Naturale la domanda se il simbolo del capitano non porti iella almeno in questa stagione.