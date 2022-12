Inter, Scalvini ma non solo: occhi puntati su un altro difensore di Serie A

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 28/12/2022

Inter, nerazzurri a caccia di rinforzi nel reparto difensivo in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale resta sempre Scalvini dell’Atalanta ma attenzione anche ad altri innesti.

In quel reparto ci sarebbero ancora diverse questioni da sistemare e a giugno qualcuno potrebbe salutare. Oltre a Skriniar ci sarebbero De Vrij e D’Ambrosio in scadenza di contratto e Acerbi in prestito. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola Marotta e Ausilio avrebbero messo nel mirino anche Rodrigo Becao dell’Udinese.

Inter, il piano per Becao: occhio al Napoli

Il brasiliano si sta confermando anche questa stagione su altissimi livelli e le sue caratteristiche sarebbero ideali per la difesa a tre utilizzata da Inzaghi. Becao gioca attualmente come braccetto destro ma può anche ricoprire la posizione centrale. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e l’Udinese potrebbe cederlo già in estate a prezzo di saldo per evitare di perderlo a zero in futuro.

Il giocatore avrebbe rifiutato alcune proposte di rinnovo in quanto sarebbe pronto a tentare l’esperienza in una big. Marotta e Ausilio sarebbero pronti ad investire una decina di milioni di euro e anticipare la concorrenza del Napoli che starebbe pensando a lui in caso di partenza di Juan Jesus.