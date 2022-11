Inter, rinnovo Skriniar, il pericolo si chiama stallo

di Mario Spolverini, pubblicato il: 30/11/2022

Tutto tace sul rinnovo più atteso. Dopo l’incontro con l’entoruage di Skriniar di qualche giorno fa, l’Inter era convinta di essere vicina alla firma tanto sospirata. L’offerta di di 6 milioni di euro bonus compresi sembrava aver fatto breccia nello slovacco, anche al netto del sogno parigino da 9 milioni.

I giorni passano ma la situazione non si definisce. Le indiscrezioni parlano di trattativa ancora aperta soprattutto alla voce bonus che gli agenti del difensore vorrebbero “rimpolpare”. L’Inter sembra invece irremovibile, l’offerta c’è ed è al top degli stipendi nerazzurri, altri rilanci non sono previsti.

Di questo blocco ha parlato oggi anche Fabrizio Biasin ai microfoni di Radio Sportiva.

“Secondo me in questo momento la situazione è sempre la stessa. Da ciò che so io, la buona notizia è che esiste una trattativa. Non c’è ancora un accordo dal punto di vista economico. Entro Natale l’Inter spera di chiudere. Non dovesse arrivare ragionerà su giocatori diversi a partire dalla prossima stagione”