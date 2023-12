Inter Real Sociedad, Inzaghi tentato dal turn over

di Mario Spolverini, pubblicato il: 12/12/2023

L’Inter scende in campo stasera per l’ultima partita del girone di Champions con la Real Sociedad. Le due squadre sono già qualificate agli ottavi, stasera si gioca per il primo posto e per i 2,5 milioni di euro di premio Uefa.

Inzaghi ha in mente un turn over limitato ma deciso rispetto all’undici sceso in campo con l’Udinese. Pavard, Dumfries e De Vrij sono ancora ai box in attesa di rientrare con la Lazio.. In attacco sembra decisa la presenza di Sanchez al posto di Lautaro Martinez.

A centrocampo sicura la presenza di Frattesi con Calhanoglu e Mkhitaryan. Cuadrado, Darmian e Bisseck si giocano due posti a destra mentre a sinistra di Acerbi dovrebbe toccare di nuovo a Carlos Augusto e Dimarco.